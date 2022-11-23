Транспортная прокуратура начала проверку после смертельного столкновения КамАЗа с поездом под Новосибирском

Транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства на переезде, где произошло ЧП. Фото: Павел Винаков.

В среду, 23 ноября, в Новосибирской области водитель КамАЗа погиб, столкнувшись с грузовым поездом. По данному факту Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку. Об этом КП-Новосибирск сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

ЧП произошло в Краснозерском районе Новосибирской области на железнодорожном переезде перегона Хабары – Краснозерское. Напомним, в РЖД сообщали, что погиб водитель грузовика, поезд сошел с рельсов.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что машинист пытался затормозить перед смертельным столкновением.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber