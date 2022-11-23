Появились фото с места смертельного столкновения поезда с грузовиком под Новосибирском

Состав сошел с рельсов в результате аварии. Фото: Восточное МСУТ СК РФ на транспорте.
Опубликованы фото с места страшного ДТП на железнодорожном переезде в Новосибирской области. Там грузовик на запрещающий сигнал светофора решил проскочить пути перед составом. Не удалось – большегруз размозжило, водитель погиб.
Грузовик разлетелся на части. Фото: Восточное МСУТ СК РФ на транспорте.
ЧП повредило железнодорожную инфраструктуру. Фото: "АСТ-54".
Известно, что локомотив после столкновения с «КАМАЗом» сошел с рельсов. А сам грузовик, вернее его части, раскидало по путям. По предварительным данным, причина страшной трагедии – нарушение водителем грузовика ПДД.
Следователи разбираются в причинах аварии. Фото: ГУ МЧС НСО.
Напомним, что авария повредила и железнодорожную инфраструктуру. Из-за происшествия грузопассажирский поезд Камень-на-Оби – Карасук прибудет с задержкой.
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