Новосибирские бизнесмены прилетели в Иран на переговоры об экспорте

Делегация из Новосибирска прибыла в Иран. Фото: Центр поддержки экспорта.

Бизнес-делегация из Новосибирска отправилась на три дня в Иран на переговоры с местными предпринимателями. Об этом сообщили в группе Центра поддержки экспорта Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте».

В Иран прилетели представители трех производителей осветительного оборудования. Они договариваются о поставке из Новосибирска светосигнальной аппаратуры для спецтехники, бактерицидных ламп и светодиодных светильников.

Новосибирские предприниматели рассчитывают на успешное проведение переговоров. Фото: Центр поддержки экспорта.

В переговорах участвуют руководители организации содействия торговли Ирана и члены торгового представительства РФ. Запланированы встречи с 30 иранскими государственными и частными компаниями, которые производят осветительные приборы.

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