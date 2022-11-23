В Новосибирске маршрутка №2 изменит схему движения

Маршрутное такси №2 в Новосибирске изменит схему движения.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Маршрутное такси №2 в Новосибирске изменит схему движения. Об этом сообщили в мэрии города.
Маршрутка курсирует от Затона до вокзала Новосибирск – Главный. С 24 ноября в ее маршрут вносятся коррективы.
В мэрии Новосибирска рассказали, что «двойка» перестанет заезжать на остановку «Ясный берег». Проезд по улице Ясный Берег в прямом направлении и по улицам Моторной и Ясный Берег в обратном направлении тоже исключается из схемы движения.
Как пояснили в муниципалитете, изменения введут, основываясь на результаты опроса местных жителей.
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