В Новосибирске маршрутка №2 изменит схему движения

Маршрутное такси №2 в Новосибирске изменит схему движения. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Маршрутное такси №2 в Новосибирске изменит схему движения. Об этом сообщили в мэрии города.

Маршрутка курсирует от Затона до вокзала Новосибирск – Главный. С 24 ноября в ее маршрут вносятся коррективы.

В мэрии Новосибирска рассказали, что «двойка» перестанет заезжать на остановку «Ясный берег». Проезд по улице Ясный Берег в прямом направлении и по улицам Моторной и Ясный Берег в обратном направлении тоже исключается из схемы движения.

Как пояснили в муниципалитете, изменения введут, основываясь на результаты опроса местных жителей.

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