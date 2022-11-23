Что нужно сделать человеку для того, чтобы его признали инвалидом?

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Сначала гражданину необходимо обратиться в медицинскую организацию, где он наблюдается, для оформления направления на МСЭ.

Врачебная комиссия решает вопрос о направлении гражданина на МСЭ. В медицинской организации пациент дает письменное согласие на направление и проведение МСЭ и может сам выбрать, как пройти освидетельствование: очно, то есть присутствовать лично; либо заочно по представленным документам.

Направление передается в бюро МСЭ в электронном виде по защищенным каналам связи. Бюро МСЭ извещает о поступлении и регистрации направления, дате и времени проведения медико-социальной экспертизы, в случае очной экспертизы гражданина приглашают в удобное для него время.

Если гражданин ограничен в передвижении, он также может выбрать очную экспертизу. В этом случае специалисты бюро МСЭ выезжают по месту нахождения гражданина - домой, если он не может явиться в бюро сам (при подтверждении состояния здоровья заключением врачебной комиссии), в стационар, интернат, где проживает гражданин.

Чаще всего решение бюро о признании либо непризнании инвалидом принимается бюро МСЭ в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты регистрации направления на МСЭ. Есть исключения: пациенты, нуждающиеся в протезировании после операции по ампутации, а также пациенты, нуждающиеся в оказании паллиативной медицинской помощи, освидетельствуются в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления в бюро направления на МСЭ.

Гражданину, признанному инвалидом, обязательно выдаются документы: справка об установлении инвалидности и индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА).

Если у вас возникли вопросы, связанные с медико-социальной экспертизой, вы можете:

• обратиться по телефону Единого контакт-центра: 8-800-6-000-000;

• направить письмо по почтовому адресу: ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 20;

• направить обращение на сайте www.54.gbmse.ru.