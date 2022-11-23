В Новосибирской области локомотив сошел с рельсов после столкновения с грузовиком. Фото: Павел Винаков.

В Новосибирской области в среду, 23 ноября, произошло жесткое смертельное ДТП на железнодорожном переезде. Авария привела к сходу локомотива. Подробности раскрыли в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

– На железнодорожном переезде между станциями Краснозерское и Хабары в Новосибирской области водитель автомобиля «КАМАЗ» с прицепом выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. Столкновения избежать не удалось. От удара прицеп автомобиля отбросило на соседний путь под еще один проходящий грузовой поезд, – говорится в сообщении «РЖД».

Водитель грузовика погиб в результате страшного ДТП. Кроме того, авария повредила железнодорожную инфраструктуру. Локомотив сошел с рельсов, но не опрокинулся. Из-за аварии грузопассажирский поезд Камень-на-Оби – Карасук прибудет с задержкой.

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