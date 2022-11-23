В новосибирском медцентре заперли врача, пациента и рабочего

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

19 ноября в 14:47 в дежурную часть Агентства сигнал тревоги поступил из фитнес-клуба, расположенного на ул. Кузьмы Минина. Прибывший на место вызова экипаж ГБР-6 обнаружил внутри сданного под охрану объекта молодую девушку. Она пояснила охранникам, что не услышала, как после окончания рабочего дня администратор закрыла клуб и ушла. Перепроверив информацию и убедившись, что девушка стала заложницей поневоле, бойцы ГБР освободили её.

20 ноября в 15:22 охранная сигнализация сработала в медицинском центре, расположенном на Вокзальной магистрали. К месту вызова была направлена ГБР-75 ГВАРДИИ. Внутри гвардейцы обнаружили сразу трёх забытых человек – лор-врача, его пациента и рабочего. Оказалось, что сотрудница медцентра, будучи уверенной в том, что в здании уже никого нет, закрыла помещение и сдала его под охрану. Гвардейцы выпустили людей.

21 ноября, около 10 часов утра, сторож административного здания на Толмачевском шоссе не стал подниматься на второй этаж и проверять наличие людей, а сдал объект под охрану без осмотра. В 10:16 по всем шлейфам прошёл сигнал тревоги. Обнаружили и освободили забытых и закрытых в офисе людей прибывшие на вызов бойцы ГБР-4.