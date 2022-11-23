Жительница Новосибирска обвинила шоурум в продаже ношеного пуховика. Фото: "Фламп".

Жительница Новосибирска заявила, что в шоуруме на Красном проспекте ей продали ношеный пуховик. На сайте отзывов «Фламп» она привела аргументы в пользу своего утверждения.

– 22 ноября вечером купила пуховик. Покупку делала в темпе, так как поздно вечером был поезд. Мне нужен был чёрный, лёгкий пуховик. Из двух вариантов я выбрала один. В кармане была дырка. Но за нее мне пообещали скидку в 250 рублей, – написала женщина на сайте.

Купив пуховик и став зашивать, покупательница обнаружила на воротнике следы тонального крема, также вещь стойко пахла туалетной водой. Сперва женщина списала все эти признаки на то, что пуховик примеряли.

– Когда решила погладить паровым утюгом, я обнаружила на дне пуховика железные деньги, а карман уже зашит! Ну и тут всё встало на свои места! Пуховик не новый. Даже если вам делали возврат, то он явно ношеный! – возмущается покупательница.

Она добавила, что больше не придет в этот шоурум. А также посоветует обходить его стороной своим подругам.

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