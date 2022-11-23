В Новосибирск привезли две тысячи новогодних пихт

В Новосибирск привезли первые новогодние пихты. Фото: Управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.
Первые новогодние хвойные деревья привезли в Новосибирск 22 ноября. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.
Две тысячи пихт в отдельных упаковках доставили на склад в Новосибирске из Кемеровской области. При ввозе деревья тщательно обследовали специалисты Россельхознадзора. Насекомых-вредителей в ветвях не оказалось, и хвойные успешно прошли санитарный контроль.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказала, как будут устанавливать главную новогоднюю ёлку на площади Ленина.
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