В центре новосибирского Академгородка выставили на продажу пентхаус за 90 миллионов рублей

В новосибирском Академгородке продают квартиру почти за 90 миллионов. Фото: Циан / Центральное агентство недвижимости Новосибирск.

В Советском районе Новосибирска продают один из самых дорогих пентхаусов в городе. Пятикомнатная вторичка с двумя террасами расположена на 14 и 15 этажах высотки на проспекте Академика Коптюга, 7. Объявление разместило «Центральное агентство недвижимости Новосибирск».

За 89,9 миллиона рублей покупателю предлагают виды на лес, Обское море, Технопарк и новое здание НГУ. Квартира уже оборудована встроенной дизайнерской мебелью, в основном с деревянной отделкой.

В квартире установлена система климат-контроля, хаммам и подогрев пола.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber