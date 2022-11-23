Новосибирский суд вынес приговор менеджерам, укравшим драгоценности на 575 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Советский районный суд Новосибирска поставил точку в деле о похищении искусственно выращенных драгоценных камней на 575 млн рублей. Грабителям вынесли приговор. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

В ведомстве напомнили, что 29 апреля 2019 года подсудимые были на парковке на улице Коптюга. Там из машины директора компании «Тайрус» открыто похитили искусственно выращенные драгоценные камни почти на 600 млн рублей. Вину подсудимые не признали.

– Суд назначил им наказание в виде 6 лет 5 месяцев и 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – говорится в сообщении прокуратуры НСО.

Пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее КП-Новосибирск писала, что компания «Тайрус» производила, обрабатывала и продавала искусственно выращенные кристаллы. Злоумышленников, которые впоследствии похитили драгоценности, привлекли к работе в 2017 году. На них возложили обязанности менеджеров по продаже камней. После ограбления ушлые менеджеры вывезли запас камней и устроили распродажу ворованного в Сети. Их действия пресекли следователи. Сообщалось также, что один из грабителей, трудился сельским депутатом.

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