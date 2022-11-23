Жители Новосибирской области помогли купить и доставить на фронт очередной внедорожник

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Инициаторами благотворительной акции стали председатель местного отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» в Новосибирском районе Роман Трифонов и председатель Совета депутатов Морского сельсовета Новосибирского района от этой же партии Руфина Раиткина.

Активное участие в сборе средств приняли неравнодушные патриоты из Морского сельсовета и рабочего поселка Краснообск в Новосибирском районе, а также другие жители региона. В их числе - депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко, председатель Совета депутатов Новосибирского района Сергей Зубков, депутат Совета депутатов Новосибирского района Александр Жатов и депутат Совета депутатов города Новосибирска Кирилл Покровский, сделавшие крупные вклады.

- Мы собрали 510 тысяч рублей, еще 120 тысяч добавил товарищ Руслана Колника - нашего однопартийца, недавно ушедшего добровольцем в зону СВО. Друг Руслана Иван Крылов живет в Ульяновске. Там же купили и УАЗ 2010 года выпуска. Машина обошлась в 420 тысяч рублей, а оставшиеся средства мы потихоньку тратим на снабжение участников спецоперации необходимой амуницией, - раскрыл детали акции Роман Трифонов. - Перед отправкой в ДНР Иван Крылов устроил автомобилю техобслуживание, снабдил его и необходимым инвентарем - домкратом, ключами, огнетушителями и т. п., а затем перегнал в зону спецоперации. Там его встретил Руслан Колник. С сегодняшнего дня эта машина начнет работать в интересах одного из наших добровольческих батальонов. Какого - уточнять не будем. Всех причастных к акции благодарю за помощь. Вы - настоящие граждане своей страны! В публикации на сайте реготделения всех поблагодарим поименно.

Напомним, что в октябре заместитель председателя Совета Новосибирского реготделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Сергей Шилов инициировал благотворительную акцию «УАЗ в Донбасс». Вместе с друзьями и знакомыми он помог купить и перегнать на фронт два УАЗа. Приобретение и дооснащение внедорожников обошлось тогда в 2,5 миллиона рублей.