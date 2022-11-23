Пробки в 7 баллов и массовые аварии наблюдаются на улицах Новосибирска утром 23 ноября

На дорогах снег и гололед. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 22 ноября улицы Новосибирска сковали 7-балльные пробки. Красным на карте горят большинство дорог города. Об этом информирует «2ГИС». Кроме того, судя по карте, в Новосибирске произошло сразу несколько аварий с утра пораньше.

Пробки на улицах Станционной, Широкой, проезде Энергетиков, площади Труда и Райсовета. Заторы на Ватутина, Станиславского и Котовского. Затруднено движение по Троллейной, Титова, Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Заторы на улицах Блюхера, Новогодней и на Октябрьском мосту.

На правобережье затруднено движение по Большевистской, Кирова, Бориса Богаткова, восход и Никитина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber