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НовостиОбщество23 ноября 2022 1:11

Пробки в 7 баллов и массовые аварии наблюдаются на улицах Новосибирска утром 23 ноября

На дорогах снег и гололед
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
На дорогах снег и гололед.

На дорогах снег и гололед.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 22 ноября улицы Новосибирска сковали 7-балльные пробки. Красным на карте горят большинство дорог города. Об этом информирует «2ГИС». Кроме того, судя по карте, в Новосибирске произошло сразу несколько аварий с утра пораньше.

Пробки на улицах Станционной, Широкой, проезде Энергетиков, площади Труда и Райсовета. Заторы на Ватутина, Станиславского и Котовского. Затруднено движение по Троллейной, Титова, Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Заторы на улицах Блюхера, Новогодней и на Октябрьском мосту.

На правобережье затруднено движение по Большевистской, Кирова, Бориса Богаткова, восход и Никитина.

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