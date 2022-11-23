Психолог рассказала, как помочь школьнику освоиться на новом учебном месте

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, как родителям помочь ребенку освоиться в новой школе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, как родителям помочь ребенку освоиться в новой школе. Ведь если по тем или иным причинам школьнику пришлось сменить место обучения, это может стать для него сильным стрессом. А сразу адаптироваться в непривычной обстановке могут не все.

Первое и основное, чем стоит озаботиться родителям, по словам психолога, это дать детям как можно больше информации о месте, где они теперь будут учиться. А также не забывать поддерживать своего ребенка, выслушивать его опасения и страхи. И немаловажно проговорить с детьми причины их перевода на новое место.

— Родители должны обязательно туда поехать вместе с ребенком, посмотреть школу, познакомиться с классом и классным руководителем, пройтись по территории школы, чтобы было меньше неизвестного и больше понятного. Важно не заставлять менять школу, а помочь ребенку принять это решение. У него должна быть мотивация, чтобы привыкать к новой школе, иначе возникнет обида на родителей и будет слишком велик риск дезадаптации, потому что ребенок может назло делать все, чтобы не ужиться в новой школе, — рассказала Наталья Наумова изданию NEWS.ru.

Если ребенок сам по себе общительный и коммуникабельный, он быстро найдет общий язык с новыми одноклассниками. Чем быстрее ребенок обзаведется новыми связями и знакомствами, тем быстрее ему станет комфортнее на новом месте.

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