Новосибирский агроном рассказала, как правильно укрывать растения от мороза

Агроном Людмила Шубина рассказала, как правильно укрывать растения от сурового сибирского мороза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала, как правильно укрывать растения от сурового сибирского мороза. По-настоящему зимние холода пришли в регион в середине ноября. А уже во второй половине месяца выпал снег. Однако, по словам специалиста, спасать растения от холода нужно было до этого.

— В так называемой защите нуждаются только те растения, которым привычно расти в другом климате. Как, например, тот же виноград, гортензии некоторые сорта роз и земляники. Их действительно необходимо предварительно укрывать. Способы для этого люди выбирают разные: виноград, бывает, помещают и в деревянный короб. Но в целом для растений достаточно будет и полиэтилена с какой-то прослойкой вроде лапника или ботвы, — пояснила КП-Новосибирск Людмила Шубина. — Некоторые культуры, вроде малины, необходимо просто вовремя обрезать и пригнуть к земле, чтобы дальше уже свою функцию выполнял снег. И в целом заботиться о спасении растений от холода нужно до того, как станет по-настоящему холодно и выпадет снег.

Агроном также отметила, что большинству растений, для которых привычно расти в нашем географическом ореоле, холода не страшны. Когда выпадает достаточное количество снега, покров защищает их промерзания.

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