На Бердском шоссе возле Академгородка с 10 декабря запретят парковаться грузовикам

На участке Бердского шоссе у Академгородка запретят парковаться грузовикам.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске на участке Бердского шоссе у Академгородка запретят парковаться грузовикам. Ограничения введут с 10 декабря. Об этом рассказали в мэрии.
— С 10 декабря на участке Бердского шоссе от улицы Русской до Морского проспекта (четная сторона) будет введено ограничение стоянки грузового транспорта, — пояснили в муниципалитете.
В мэрии добавили, что там будут установлены специальные дорожные знаки и таблички, оповещающие водителей большегрузов о том, что стоянка там запрещена.
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