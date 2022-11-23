На Бердском шоссе возле Академгородка с 10 декабря запретят парковаться грузовикам

На участке Бердского шоссе у Академгородка запретят парковаться грузовикам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на участке Бердского шоссе у Академгородка запретят парковаться грузовикам. Ограничения введут с 10 декабря. Об этом рассказали в мэрии.

— С 10 декабря на участке Бердского шоссе от улицы Русской до Морского проспекта (четная сторона) будет введено ограничение стоянки грузового транспорта, — пояснили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что там будут установлены специальные дорожные знаки и таблички, оповещающие водителей большегрузов о том, что стоянка там запрещена.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber