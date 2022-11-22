В Новосибирске конкурсный управляющий шантажом заставил купить себе две квартиры

Вскрылась махинация в ходе прокурорской проверки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске конкурсного управляющего компании ООО «Лесное» подозревают в коммерческом подкупе на 4, 7 миллионов рублей. Угрозами он вынудил купить ему две квартиры.

— В связи с банкротством компании ООО «Лесное» Арбитражный суд открыл в отношении компании конкурсное производство. В мае 2019 года конкурсный управляющий, угрожая продать не невыгодных условиях ценное имущества организации, потребовал от ее учредителя купить и передать ему в собственность две квартиры, — рассказали в областной прокуратуре. — Опасаясь последствий, учредитель в июне и в сентябре 2019 года от имени названных ему конкурсным управляющим лиц оплатил покупку двух квартир стоимостью более 4, 7 миллионов рублей.

Вскрылась махинация в ходе прокурорской проверки. После этого против конкурсного управляющего возбудили дело по статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber