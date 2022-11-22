«Я ослеп на один глаз»: новосибирский таксист обвинил экс-полицейского в избиении

Новосибирский таксист обвинил экс-полицейского в избиении. Фото: "АСТ-54"

Новосибирский таксист обвинил экс-полицейского в избиении. Мужчина рассказал, что сама история произошла еще осенью 2019 года. Он взял клиентов, которыми, по его словам, оказался бывший сотрудник органов и его спутница.

— Когда я приехал на место, ко мне в автомобиль сели мужчина и женщина в алкогольном опьянении, начали создавать конфликт из-за стоимости проезда, — написал мужчина в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Мы начали движение, женщина продолжала возмущаться, при этом я аргументировано ей отвечал. Пассажиры цеплялись, агрессивно разговаривали, оскорбляли. Сказали, чтобы я не останавливался и ехал дальше.

В какой-то момент, по словам мужчины, оскорбления переросли в действия, и его пассажир ударил его по лицу.

— Я потерял управление, меня вынесло на обочину, но смог удержать руль. Нажал кнопку тревоги в приложении, затем остановился. Пассажиры на просьбу покинуть автомобиль не реагировали. Я хотел выйти из автомобиля, мужчина сказал, чтоб я не двигался, а то «пристрелит меня через сиденье». Оружия я не видел, но после этого ещё сильнее был напуган, не знал, что делать и как поступить, — рассказывает таксист. — Я принял решение ехать дальше до людного места.

Далее, как утверждает водитель, они приехали на заправку, где его продолжил избивать пассажир.

— Я хотел выйти из автомобиля, чтобы преградить доступ, он меня схватил за куртку и начал бить по голове, наносить серию ударов. Потом я выпрямился, а он взял меня за голову и насадил на угол двери.

Из области затылка хлынула кровь, помутнело в глазах, я присел на корточки, он меня сжал и продолжал наносить удары по голове, не давая нажать на сигнал на руле, — пишет в паблике таксист.

На помощь ему подоспели сотрудники АЗС и ГБР, позже, с его слов, пассажира задержала полиция. Мужчина утверждает, что судебные тяжбы, продлившиеся три года, не принесли результата и он так и не получил компенсации причиненного ему вреда, из-за которого, по его словам, не может теперь работать.

— Из-за травмы глаза, отслоилась сетчатка, после чего было проведено две сложных операции, которые не дали положительного результата. Сейчас глаз ничего не видит, я полностью ослеп на один глаз, — утверждает таксист.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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