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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 15:42

Самолет «Новосибирск-Волгоград» экстренно сел в Саратове из-за сильного тумана

Пассажиров в Волгоград доставили на автобусах
Галина СИМОНОВА
Самолет, летевший из Новосибирска в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Саратове.

Самолет, летевший из Новосибирска в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Саратове.

Фото: Александр ГЛУЗ

Во вторник, 22 ноября, самолет, летевший из Новосибирска в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Саратове. Причиной послужила непогода.

Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в связи с тем, что в аэропорту Волгограда был сильный туман.

Пассажиров в Волгоград доставили уже на автобусах.

КП-Новосибирск направила запрос в авиакомпанию «Сибирь», чтобы разобраться в произошедшем.

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