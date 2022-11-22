Самолет «Новосибирск-Волгоград» экстренно сел в Саратове из-за сильного тумана

Самолет, летевший из Новосибирска в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Саратове.
Фото: Александр ГЛУЗ
Во вторник, 22 ноября, самолет, летевший из Новосибирска в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Саратове. Причиной послужила непогода.
Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в связи с тем, что в аэропорту Волгограда был сильный туман.
Пассажиров в Волгоград доставили уже на автобусах.
КП-Новосибирск направила запрос в авиакомпанию «Сибирь», чтобы разобраться в произошедшем.
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