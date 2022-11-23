Кутайтесь в шарфы: морозы под -30 градусов ударят по Новосибирску

Холода по-настоящему сибирские. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

23 ноября погода в Новосибирске резко ухудшится. Днём температура опустится до -18...-20 градусов с дальнейшем

— Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области холод ночью достигнет -29 градусов, а днем -15...-20, местами -25. В восточных районах пройдёт снег, в остальных будет в основном без осадков.

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