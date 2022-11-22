Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 ноября 2022 15:05

Автомобиль жестоко убитой жительницы Бердска снова угнали

Об этом сообщил супруг покойной
Анастасия ХРОМЫХ
Машина исчезла со стоянки 19 ноября. Фото Константина Синельникова

Машина исчезла со стоянки 19 ноября. Фото Константина Синельникова

В Бердске вновь угнали автомобиль, который ранее принадлежал Ирине Синельниковой. Напомним, женщину убили в 2019 году из-за этой самой машины – она отправилась продавать «Пежо».

Сибирячка стала жертвой двоих друзей, которые решили построить бизнес на крови. Они планировали убивать владельцев авто и отбирать у них транспортные средства.

Позже выяснилось, что мужчины мучили Ирину электрошокером и душили ее. Тело бердчанки обнаружили на территории Кемеровской области.

Суд длился два года. Душегубам назначили наказание в виде 18 лет и 21 года лишения свободы.

«Пежо» в итоге нашли. Но история с ним не закончилась. Как рассказал «Горсайту» муж убитой Константин Синельников, автомобиль некоторое время стоял на стоянке. Дело в том, что поначалу машина считалась вещдоком.

− Более года назад, после суда, мне передали машину в пользование, а виновных в гибели Ирины посадили. Потом возникла другая неприятность – неожиданно узнал об ограничениях в пользовании транспорта, − отметил мужчина.

А 19 ноября машина исчезла со стоянки. Друг позвонил Константину и сообщил, что увидел ее стоящей на обочине. Сибиряк считает, что произошло это из-за корпоративного спора с партнерами.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Виновных в угоне будут устанавливать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уехала и пропала: в Новосибирске ищут женщину, поехавшую продавать автомобиль

Ирина Синельникова больше суток не выходит на связь. Последний раз близкие разговаривали с ней по телефону в 10.30 утра 11 января (подробнее)

Нашли убитой: сибирячку задушили «покупатели» автомобиля

Подозреваемые задержаны (подробнее)

«Родные убийц прислали 500 рублей и извинились»: вдовцу задушенной из-за авто сибирячки поступают деньги со всей страны

Тем временем следователи установили детали жестокого преступления: перед тем как убить Ирину Синельникову, ее везли связанной в багажнике 200 километров (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber