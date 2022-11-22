Автомобиль жестоко убитой жительницы Бердска снова угнали

Машина исчезла со стоянки 19 ноября. Фото Константина Синельникова

В Бердске вновь угнали автомобиль, который ранее принадлежал Ирине Синельниковой. Напомним, женщину убили в 2019 году из-за этой самой машины – она отправилась продавать «Пежо».

Сибирячка стала жертвой двоих друзей, которые решили построить бизнес на крови. Они планировали убивать владельцев авто и отбирать у них транспортные средства.

Позже выяснилось, что мужчины мучили Ирину электрошокером и душили ее. Тело бердчанки обнаружили на территории Кемеровской области.

Суд длился два года. Душегубам назначили наказание в виде 18 лет и 21 года лишения свободы.

«Пежо» в итоге нашли. Но история с ним не закончилась. Как рассказал «Горсайту» муж убитой Константин Синельников, автомобиль некоторое время стоял на стоянке. Дело в том, что поначалу машина считалась вещдоком.

− Более года назад, после суда, мне передали машину в пользование, а виновных в гибели Ирины посадили. Потом возникла другая неприятность – неожиданно узнал об ограничениях в пользовании транспорта, − отметил мужчина.

А 19 ноября машина исчезла со стоянки. Друг позвонил Константину и сообщил, что увидел ее стоящей на обочине. Сибиряк считает, что произошло это из-за корпоративного спора с партнерами.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Виновных в угоне будут устанавливать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уехала и пропала: в Новосибирске ищут женщину, поехавшую продавать автомобиль

Ирина Синельникова больше суток не выходит на связь. Последний раз близкие разговаривали с ней по телефону в 10.30 утра 11 января (подробнее)

Нашли убитой: сибирячку задушили «покупатели» автомобиля

Подозреваемые задержаны (подробнее)

«Родные убийц прислали 500 рублей и извинились»: вдовцу задушенной из-за авто сибирячки поступают деньги со всей страны

Тем временем следователи установили детали жестокого преступления: перед тем как убить Ирину Синельникову, ее везли связанной в багажнике 200 километров (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber