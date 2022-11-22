В Новосибирске стоимость проезда в метро вырастет до 30 рублей с 15 декабря

В Новосибирске стоимость проезда в метро вырастет до 30 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске стоимость проезда в метро вырастет до 30 рублей. Об этом на брифинге 22 ноября заявил глава департамента по тарифам региона Гарей Асмодьяров.

— Проект постановления уже подготовлен департаментом, сформированы подходы, которые учел департамент. Проектируемая стоимость составит 30 рублей. Размер формировался с учетом зарплаты работников метрополитена, которая должна расти, а также расходов на ремонт, которые также должны проиндексироваться. Это же касается расходов на топливно-энергетические ресурсы, — пояснил Гарей Асмодьяров.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в регионе вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Изменения начнут действовать с 1 декабря 2022 года. Как отметили в Департаменте по тарифам Новосибирской области, это подразумевает неизменность тарифов в 2023 году.

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Об этом сообщили на брифинге (подробнее).

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