Ледяные «монетки»: блогер из Новосибирска показала необычное явление на реке Оби

Сибирячка запечатлела замерзшие пузыри под слоем льда, сковавшего водоем. Фото: Наталья КУКАВСКАЯ

Жительница Новосибирска Наталья Кукавская стала свидетельницей необычного явления на реке Оби. Фото и видео блогер опубликовала в личных соцсетях.

Сибирячка запечатлела замерзшие пузыри под слоем льда, сковавшего водоем. На кадрах можно увидеть белые и прозрачные образования блинообразной формы. Их Наталья назвала «монетками».

Блогер сообщила, что увидела эту красоту в ноябре прошлого года. Но в соцсетях и по мессенджерам фото разлетелись сейчас.

− В этом году снега намело… − написала Наталья Кукавская.

Ледяные «монеты» − явление поистине впечатляющее. Однако причины их образования достаточно просты. Суть в том, что останки животных и растений разлагаются в воде под воздействием бактерий. Во время этого образуется метан. Газ постепенно накапливается, а потом собирается в пузыри.

Впоследствии пузыри формируют необычные композиции, радующие любителей красивых фотографий.

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