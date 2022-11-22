Новосибирских медвежат-сирот готовят к спячке в Санкт-Петербурге

Медвежат готовят к дикой природе. Фото: Антон Кирсанов, предоставлены РК центром "Велес"
Медвежата из Болотнинского района прилетели в Санкт-Петербург и прославились в соцсетях. Видео от волонтеров центра помощи диким животным «Велес» собрало более 6,5 тысяч просмотров.
В сентябре 2022 года семья из города Болотное встретила двух голодных медвежат под Новосибирском. Волонтеры спасли медвежат, которые остались без матери, и решили вернуть в дикую природу. Когда звери окрепли, медвежат-сирот переправили самолетом в Ленинградскую область.
- После переезда их ждет жизнь в приближенной к природе среде, но под наблюдением, с возможностью контроля, - рассказала КП-Новосибирск главный врач центра помощи диким животным «Велес». - Новосибирцы отлично подготовили их к зимней спячке, думаю они наконец-то смогут поспать, хотя и меньше.
Вскоре медвежата смогут впасть в спячку. Медвежат готовят к дикой природе. Фото: Антон Кирсанов, предоставлены РК центром "Велес"
Пользователи соцсетей умилились медвежатам:
- Спать пора мишки-малышки! - советуют крохам подписчики.
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