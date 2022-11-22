В Новосибирском метро запустили «поезд региональных брендов»

В Новосибирском метро появился «поезд региональных брендов».

В Новосибирском метро появился «поезд региональных брендов». Его вагоны расписаны в стилистике брендов региона: «Карачинская», «Ордынская роспись», «Федосихинские пельмени», «Белое дерево».

Значимость проекта для создания положительного образа местных брендов, повышения их узнаваемости среди других, а также вопросы защиты интеллектуальной собственности обсудили во время презентации проекта Губернатор Андрей Травников, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов, директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Неретин, представители новосибирских предприятий.

Андрей Травников напомнил, что поезд брендов — совместный проект Правительства области, Сибирского центра ФИПС и Роспатента.

Проект направлен на то, чтобы привлечь внимание к такой важной деятельности, как регистрация товарных знаков, собственных брендов, патентов на открытия, изобретения. Кроме того, для нас это — ещё одна возможность напомнить об особенностях Новосибирской области, которая вот уже 85 лет развивается быстрее, чем многие регионы нашей страны. Развивается не за счёт сырьевой составляющей или индустриальной основы, а за счёт человеческого капитала. В этом поезде представлены только некоторые из наших марок, самые известные в регионе, но таких брендов — большой и малой величины, уже известных или появившихся лишь в этом году, в Новосибирской области — десятки тысяч, это знаковый сегмент нашей экономики. Значимость этой идеи для региона — в продвижении имиджа области, подтверждении того, что у нас сформирован комфортный инвестиционный и бизнес-климат.

Вагоны поезда расписаны в стилистике брендов Новосибирской области

Благодаря запуску проекта новосибирцы могут больше узнать о таких региональных товарных знаках, их истории. Отсканировав qr-код можно попасть на сайт компании, познакомиться с продукцией.

— Сейчас Новосибирская область занимает пятое место среди всех регионов России по количеству заявок на товарные знаки (в 2021 году подано порядка 2000 заявок). Однако уникальные региональные товары могут находиться не только под охраной товарного знака, но и наименования места происхождения товара, а также географического указания. Именно такие товары и услуги являются «визитными карточками» региона, которые находятся под надежной охраной ведомства, — сказал глава Роспатента Юрий Зубов.

Директор ФИПС Олег Неретин пояснил, что у Новосибирской области виден рост и есть куда двигаться в сфере регистрации региональных брендов.

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