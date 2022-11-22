Мэр Новосибирска Анатолий Локоть взял под особый контроль уборку улиц от снега

Уборку улиц от снега в Новосибирске взяли на особый контроль. Фото: Александр ГЛУЗ

Уборку улиц от снега в Новосибирске взяли на особый контроль. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания.

− Большое количество жалоб и нареканий от населения поступает на неубранные от снега и наледи придомовые территории. Травмы, которые мы ежедневно фиксируем, полученные в результате гололеда, случаются в основном во дворах, − отметил Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска подчеркнул, что необходимо повысить ответственность управляющих организаций за содержание дворов и очистку крыш от снега.

Дорожные учреждения, которые отвечают за содержание улиц, работают в зимнем режиме. Так, по данным за минувшую неделю, ежедневно снег убирали 305 единиц спецтехники и около 180 рабочих. Новая техника – 17 машин, купленных в этом году, уже начала эксплуатироваться. До 15 декабря в Новосибирск поступит еще 13 уборочных машин.

Важный момент: в этом году подрядчики будут отчитываться не за отработанные часы, а за вывозимые объемы снега. К слову, на прошлой неделе все дорожно-эксплуатационные учреждения объявили открытые аукционы, по условиям которых подрядчики должны вывозить снег с улиц города. Общая сумма аукционов составила более 40 миллионов рублей, рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константин Васильев.

Анатолий Локоть поручил уделять особое внимание очистке тротуаров. Так, готовятся документы на проведение аукционов на выполнение работ по уборке данных участков силами привлекаемых подрядных организаций.

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