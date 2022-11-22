В метро Новосибирска запустили поезд с изображением региональных брендов

Поезд с изображением региональных брендов появился в новосибирском метрополитене. Фото: правительство НСО

Поезд с изображением региональных брендов появился в новосибирском метрополитене. Об этом сообщили в правительстве НСО.

Проект «Поезд региональных брендов» посвящен наиболее успешным товарным знакам, которые были созданы в регионе. Среди них – производитель молочной продукции «Купино», «Новосибирь», компания «Белое дерево», занимающаяся изготовлением натуральных фруктовых батончиков и так далее.

Как отметил губернатор Андрей Травников, проект создан при участии правительства НСО, Сибирского центра Федерального института промышленной собственности и Роспатента.

− Его цель − привлечь внимание к такой важной деятельности, как регистрация товарных знаков, собственных брендов, патентов на открытия, изобретения, − подчеркнул глава региона.

А еще это – отличная возможность напомнить об успешном развитии Новосибирской области, отметил губернатор.

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