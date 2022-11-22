В Новосибирске у Центрального рынка нарядили елку

В Новосибирске у Центрального рынка установили и нарядили новогоднюю елку. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В Новосибирске у Центрального рынка установили и нарядили новогоднюю елку. Город с каждым днем приобретает все более праздничный вид.

На фоне городского пейзажа главный символ Нового года выделяется благодаря ярким и необычным украшениям. На этой елке можно найти игрушки в форме деревянных лошадок-качалок, коньков, и классических праздничных шаров.

Кстати, недалеко от нее на днях появилось еще одно сияющее гирляндами дерево — около ТЦ «Галерея».

А главную городскую елку — в театральном сквере — планируют собрать, нарядить и украсить гирляндами к 1 декабря. Около оперного театра и в Первомайском сквере также уже появились первые декоративные элементы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первая новогодняя елка появилась у ТЦ «Галерея Новосибирск»

Она традиционно украшена шарами и гирляндами (подробнее).

Новогоднюю иллюминацию в центре Новосибирска включат 1 декабря

Зажгут огни на главной новогодней ёлке (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber