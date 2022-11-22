В Новосибирске у Центрального рынка нарядили елку

В Новосибирске у Центрального рынка установили и нарядили новогоднюю елку.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
В Новосибирске у Центрального рынка установили и нарядили новогоднюю елку. Город с каждым днем приобретает все более праздничный вид.
На фоне городского пейзажа главный символ Нового года выделяется благодаря ярким и необычным украшениям. На этой елке можно найти игрушки в форме деревянных лошадок-качалок, коньков, и классических праздничных шаров.
Кстати, недалеко от нее на днях появилось еще одно сияющее гирляндами дерево — около ТЦ «Галерея».
А главную городскую елку — в театральном сквере — планируют собрать, нарядить и украсить гирляндами к 1 декабря. Около оперного театра и в Первомайском сквере также уже появились первые декоративные элементы.
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