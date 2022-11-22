Без повышения до конца 2023 года: тарифы на ЖКУ по новым правилам начнут действовать в регионе с 1 декабря

Установленные с 1 декабря 2022 года тарифы будут действовать до конца следующего года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В июле 2023 года традиционного изменения тарифов на услуги ресурсоснабжающих организации не будет, установленные с 1 декабря 2022 года тарифы будут действовать до конца следующего года. При этом их индексация будет ниже уровня инфляции, прогнозируемой в 2022-23 годах.

О регулировании тарифов организаций коммунального комплекса в Новосибирской области на 2023 год рассказал 22 ноября руководитель регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.

— Постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года определены особенности индексации, подлежащих государственному регулированию тарифов на 2023 год. Регионам предписано в срок не позднее 15 дней с момента выхода указанного документа принять или скорректировать установленные тарифы на 2023 год и ввести их в действие с 1 декабря 2022. На основании этого департаментом по тарифам Новосибирской области завершается работа по установлению тарифов на 2023 год, которые будут введены в действие с 1 декабря. Тарифы будут без календарной разбивки, что подразумевает их неизменность в 2023 году, в июле меняться не будут. Они будут ниже прогнозируемого уровня инфляции 2022-2023 годов, — пояснил руководитель регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.

Он также отметил, что тарифы в Новосибирской области остаются одними из самых низких в РФ.

Кроме того, в Новосибирской области снижается размер платы граждан за обращение с ТКО. Департаментом по тарифам Новосибирской области принимается решение об изъятии излишне полученных сумм у регионального оператора, что и повлечет снижение тарифа для граждан с 91 рубля до 79, 10 рублей с человека.

Таким образом, в регионе с 1 декабря новые тарифы будут действовать на электрическую энергию, холодную воду, водоотведение, тепловую энергию и обращение с ТКО.

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