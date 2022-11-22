Новосибирский метрополитен выиграл отбор на получение субсидии в размере 25 миллионов рублей

Субсидию в размере 25 миллионов рублей получит новосибирская подземка.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Субсидию в размере 25 миллионов рублей получит новосибирская подземка. Метрополитен выиграл отбор на предоставление денежных средств.
Информация размещена на сайте мэрии Новосибирска. В протоколе говорится, что субсидия предоставляется метрополитену для возмещения недополученных доходов от перевозки льготников.
Речь идет о льготных категориях пассажиров – тех, кто пользуется «Социальной картой», «МПК-дисконтом», «Картой студента» и «Картой школьника».
Документ подписал руководитель Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев.
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