Новосибирский метрополитен выиграл отбор на получение субсидии в размере 25 миллионов рублей

Субсидию в размере 25 миллионов рублей получит новосибирская подземка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Субсидию в размере 25 миллионов рублей получит новосибирская подземка. Метрополитен выиграл отбор на предоставление денежных средств.

Информация размещена на сайте мэрии Новосибирска. В протоколе говорится, что субсидия предоставляется метрополитену для возмещения недополученных доходов от перевозки льготников.

Речь идет о льготных категориях пассажиров – тех, кто пользуется «Социальной картой», «МПК-дисконтом», «Картой студента» и «Картой школьника».

Документ подписал руководитель Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев.

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