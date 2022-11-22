В Новосибирской области на главу Сузунского района завели второе дело о халатности

В Новосибирской области на главу Сузунского района Лилию Некрасову завели второе уголовное дело — за халатность. Фото: личная страница Лилии Некрасовой в социальной сети «ВКонтакте»
В Новосибирской области на главу Сузунского района Лилию Некрасову завели второе уголовное дело — за халатность. Ранее ее обвинили в мошенничестве в крупном размере. Сейчас она находится в СИЗО.
— Установлено, что в рамках госпрограммы в р. п. Сузун строились канализационные очистные сооружения. При этом работы производились с нарушениями строительных требований, о чем главе Сузунского района было известно, однако никаких мер в связи с этим она не предприняла. В результате произошло разрушение здания канализационных очистных сооружений, чем бюджету причинен ущерб в размере более 29 миллионов рублей, — сообщили в областной прокуратуре.
Выяснились все эти обстоятельства в ходе прокурорской проверки, по ее результатам было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».
Напомним, о следственных мероприятиях в отношении главы администрации Сузунского района Лилии Некрасовой и ее супруга стало известно 24 октября. В администрации были проведены обыски сотрудниками УФСБ. Некрасову подозревают в фиктивном трудоустройстве ее супруга.
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