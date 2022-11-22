В Новосибирской области сотрудники ГИБДД помогли доставить травмированного ребенка в больницу

Автоинспекторы не бросили ребенка в беде. Фото: ГУ МВД России по НСО

Благодаря сотрудникам ГИБДД травмированный 7-летний ребенок и его мать смогли быстро добраться до больницы. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ситуация произошла вечером 19 ноября. Экипаж отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции НСО в составе двух старших лейтенантов полиции − Вячеслава Кузьменко и Евгения Гуйда, получил сообщение от дежурного.

Дежурный рассказал, что к нему обратились жители одного из сел в Новосибирской области. Они рассказали, что их 7-летний сын упал и повредил височную область. Мальчику срочно нужно было к врачу.

Родители везли сына в Новосибирск. В то время дороги были скованы пробками, однако каждая минута была на счету.

− Состояние ребенка ухудшалось, и родители решили обратиться за помощью к полицейским, − отметили в МВД.

Автоинспекторы не бросили ребенка в беде. Они посадили мальчика вместе с матерью в свою машину и помчались в медучреждение. На автомобиле включили световые и звуковые сигналы.

Ребенка оперативно доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

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