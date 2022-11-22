«Пенсионная витрина» Сбера научилась отвечать на вопросы сибиряков

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Например, о том, что такое страховой стаж и страховая пенсия, как она рассчитывается, от чего зависит фиксированная выплата, что такое «государственная пенсия» и так далее. Сейчас можно оценить раздел, дать разработчикам обратную связь и задать вопрос.

«Пенсионная витрина» рассказывает, какую страховую пенсию пользователь получил бы, если бы вышел на заслуженный отдых сегодня, сколько пенсионных баллов он уже накопил, какой у него страховой стаж и какая организация управляет его накопительной пенсией. Здесь же можно подключить индивидуальный пенсионный план (ИПП) и отслеживать, как растут собственные накопления на пенсию, пополнять ИПП или подключить для этого автоплатёж. Раздел позволяет перейти в личный кабинет на сайте СберНПФ, подать заявление о назначении пенсии, изменить персональные данные и так далее.

С начала 2022 года клиенты из Новосибирска, Томска и Кемерово накопили с помощью ИПП через цифровые каналы Сбера более 35 млн рублей. Это на 40% больше, чем годом ранее. Вдвое выросло и количество автоплатежей.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Самостоятельные накопления уже стали для сибиряков привычными и понятными, она осознали необходимость делать сбережения для того, чтобы после окончания трудовой карьеры не снижать привычный уровень жизни. В формировании капитала им помогают индивидуальные пенсионные планы, которые являются простым и хорошо защищенным финансовым инструментом, не требующим специальных знаний, а также сервис «Пенсионная витрина», который предоставляет сибирякам всю необходимую информацию по пенсионной тематике.