В Новосибирске школьникам разрешили не ходить на уроки в морозы

Начальная школа может не ходить на уроки, когда температура опускается ниже -25. Фото: Олег УКЛАДОВ

В мэрии Новосибирска рассказали, при каких температурах школьники могут не ходить на занятия. Эта градация меняется в зависимости от возраста.

Так, опасным для дошкольников и учеников начальной школы считается похолодание до −25 градусов. Ученикам 5-9 классов позволено не ходить в школу, если столбики термометров упали до −30. Старшеклассникам разрешают пропустить уроки при −35 градусах.

Однако даже если фактически на улице температура выше, но при этом присутствуют другие неблагоприятные погодные условия, родители сами вправе решить, отпускать им ребёнка на занятия или нет.

О том, что школьник будет отсутствовать на занятиях в связи с погодой необходимо по телефону сообщить классному руководителю или администрации, а потом предоставить и письменное заявление. Тогда это будет считаться пропуском по уважительной причине.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber