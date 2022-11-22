В Новосибирске школьникам разрешили не ходить на уроки в морозы

Начальная школа может не ходить на уроки, когда температура опускается ниже -25.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В мэрии Новосибирска рассказали, при каких температурах школьники могут не ходить на занятия. Эта градация меняется в зависимости от возраста.
Так, опасным для дошкольников и учеников начальной школы считается похолодание до −25 градусов. Ученикам 5-9 классов позволено не ходить в школу, если столбики термометров упали до −30. Старшеклассникам разрешают пропустить уроки при −35 градусах.
Однако даже если фактически на улице температура выше, но при этом присутствуют другие неблагоприятные погодные условия, родители сами вправе решить, отпускать им ребёнка на занятия или нет.
О том, что школьник будет отсутствовать на занятиях в связи с погодой необходимо по телефону сообщить классному руководителю или администрации, а потом предоставить и письменное заявление. Тогда это будет считаться пропуском по уважительной причине.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер