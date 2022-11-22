В Новосибирске с 1 декабря вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в Новосибирске. Фото: Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в Новосибирске. Изменения начнут действовать с 1 декабря 2022 года.

Как сообщил на брифинге 22 ноября руководитель Департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров, тарифы будут без календарной разбивки.

− Это подразумевает их неизменность в 2023 году. Соответственно, с июля уже традиционной доиндексации либо индексации не будет, − подчеркнул глава Департамента.

За холодную воду придется платить 23 рубля 96 копеек за кубометр (рост на 12%). Водоотведение обойдется в 19 рублей 39 копеек (+17%).

Электроэнергия будет стоить 3 рубля 36 копеек за киловатт. Жители сел будут платить немного меньше – 2,68 рубля за киловатт. То есть цены за электричество выросли на 9%.

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