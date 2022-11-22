Невменяемый мужчина приставал к продавщице новосибирского пивного магазина

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ.

В 11:30 бойцы ГБР-11 ГВАРДИИ в одном из супермаркетов задержали супругов. Муж украл из магазина «шкалик» водки стоимостью 210 рублей, а жена «чекушку» за 99 руб. Украденную водку супруги собирались распить вечером дома в семейном кругу. Их планам осуществиться было не дано – гвардейцы передали задержанных сотрудникам полиции.

Ещё один криминальный дуэт был задержан вчера бойцами группы быстрого реагирования в 12:42. Экипаж ГБР-77 прибыл по сигналу тревоги в магазин и задержал там укравших продукты питания на сумму свыше полутора тысяч рублей мужчину и женщину. Состояли ли они в законном браке, достоверно неизвестно, но отношения между задержанными были очень трепетные. Дожидаясь полиции, мужчина старался не выпускать ладонь девушки из своих рук. Эту пару гвардейцы передали полиции не разлучая.

В 17:13 в другом новосибирском магазине бойцами ГБР-72 Агентства был задержан ещё один тандем, совершивший мелкое хищение на сумму 120 рублей. В присутствии гвардейцев пара оплатила стоимость украденных товаров и по решению администрации была отпущена.

В завершении дня сотрудниками АБ ГВАРДИЯ был задержан одинокий молодой человек, искавший свою любовь в пивном магазине на ул. Кубовая. Вероятно, находясь в состоянии опьянения или под воздействием наркотиков, он настойчиво требовал взаимности от продавщицы. Молодого человека не смущало, что девушка замужем, а с ним не знакома. На требование покинуть магазин молодой человек ответил категорическим отказом и попытался оказать гвардейцам сопротивлением, поэтому был задержан и передан бригаде скорой медицинской помощи – в связи с неадекватностью поведения.