Завтра стартует Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey

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Два дня подряд на ней будут выступать ведущие исследователи, учёные и предприниматели, технические специалисты в области искусственного интеллекта и машинного обучения, представители органов власти и организаций в сфере устойчивого развития. Конференцию откроют помощник Президента РФ Максим Орешкин и первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Первый день состоит из трёх тематических направлений - научного (AI Journey Science), трека по популяризации искусственного интеллекта среди молодёжи (AI Journey Junior) и трека про применение данных технологий в области ESG.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

- Artificial Intelligence Journey - это площадка, на которой рождается будущее искусственного интеллекта, генерируются новые идеи и смыслы, идут знаковые дискуссии, которые определяют развитие индустрии на годы вперёд. И одновременно это возможность для всех желающих приобщиться к искусственному интеллекту и попробовать применить его в своих отраслях. В этом году мы усилили научную составляющую AIJ и включили в программу конференции прямую линию с российскими и международными технологическими центрами ИИ, которые находятся на переднем крае науки. Я приветствую всех участников, желаю плодотворной и интересной работы, новых прорывов и инсайтов. Уверен, что наша конференция станет одним из ключевых событий в мире науки в России.