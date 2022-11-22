Новосибирцев просят помочь многодетной семье, чей дом пострадал при пожаре. Фото: предоставлено Оксаной.

Новосибирцев просят помочь многодетной семье погорельцев. У них сгорел гараж и частично дом. Сами люди успели спастись. Подробности о происшествии рассказала КП-Новосибирск многодетная мама Оксана.

– Мы живем в частном доме № 6 во 2-м Каменогорском переулке. Ночью в воскресенье, 20 ноября, проснулись от протяжного сигнала машины. Увидела, что горит гараж. В спешке вывела детей на улицу. Огонь перекинулся на дом. Когда пожарные приехали, залили его водой. Стены остались целы, а вот кровля серьезно повреждена. Причина возгорания пока неизвестна, – пояснила КП-Новосибирск сибирячка.

В момент ЧП дома была Оксана с двумя детьми. Отец и два сына в ту ночь уехали в гости. Всего семья растит четверых ребятишек: трех сыновей: 17,16 и 9 лет и дочку 5 лет.

По словам Оксаны, им нужна помощь со стройматериалами, чтобы побыстрее восстановить дом. Если вы готовы оказать ее, позвоните по номеру женщины: 8 923 152 06 96.

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