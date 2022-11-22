Суд постановил снести самовольно построенный ресторан «Лисья нора» в Бердске

В Бердске по решению суда снесут ресторан «Лисья нора».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Бердске по решению суда снесут ресторан «Лисья нора». Об этом сообщили в пресс-службе Бердского городского суда Новосибирской области.
Заведение расположено на территории АО «Санаторий-профилакторий «Сибиряк». Напомним, после проведения прокуратурой проверки выяснилось, что здание было построено незаконно. В итоге суд в 2021 году постановил снести ресторан и прекратить право собственности.
Ответчика не устроило такое решение, и он подал апелляционную жалобу.
− Апелляционным определением Новосибирского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционные доводы ответчика – без удовлетворения, − отметили в публикации.
Решение Бердского городского суда вступило в законную силу. У ответчика есть шесть месяцев на то, чтобы за свой счет снести заведение и аннулировать запись о его регистрации в ЕГРН.
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