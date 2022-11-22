Новосибирцев приглашают рабочими на Донбасс за 248 тысяч рублей

Жителей Новосибирска приглашают поехать работать на Донбасс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Новосибирска приглашают поехать работать на Донбасс. Объявление опубликовано на сайте сервиса «Зарплата.ру».

Открыта вакансия монтажника в строительную организацию. Работникам обещают от 165 до 248 тысяч рублей.

Опыт работы не требуется. В объявлении сказано, что человеку предстоит трудиться вахтовым методом. Есть несколько вариантов продолжительности вахты – 30, 45, 60 и 90 смен.

− Выплаты от 4 000 до 5 500 рублей за смену, есть подработки, − говорится на сайте сервиса.

Оформление на работу производится в Москве. Затраты на поездку обещают компенсировать.

Работникам предоставляют спецодежду, бесплатное проживание в общежитии и трехразовое питание.

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