Новосибирские ученые будут использовать крыс в состоянии стресса для лечения гипертонии

Новосибирские ученые будут исследовать механизмы развития гипертонии на крысах. Фото: Наука в Сибири

Новосибирские ученые будут исследовать механизмы развития гипертонии на крысах. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».

Гипертония – это повышенное артериальное давление. Одной из причин ее появления является стресс. Гипертония может вызвать различные осложнения, среди которых – поражение центральной нервной системы.

Ученые из Академгородка поставили перед собой цель – разработать новые подходы к лечению стресс-чувствительной формы болезни. Исследование начнут в 2022 году и закончат в 2024-том.

Эксперименты будут проводиться на двух линиях крыс, имеющих разную реакцию на стресс. Речь идет о крысах НИСАГ, у которых гипертония развивается без каких-либо дополнительных внешних воздействий, а также животных линии WAG.

− В эксперименте взрослые (трехмесячные) самцы НИСАГ и WAG будут исследованы как в состоянии покоя, так и после воздействия эмоционального стресса, − отметили в публикации.

Чтобы ввести крыс НИСАГ в состояние стресса, их на два часа посадят в тесную проволочную клетку. Грызуны будут лишены возможности свободно передвигаться, что вызовет у них дискомфорт. Потом состояние этих крыс сравнят с состоянием контрольной группы WAG.

Затем у подвергнутых стрессу крыс проверят различные показатели. Артериальное давление у них будут измерять при помощи тонометра через миниатюрную манжету на хвосте.

Благодаря специальным базам данных ученые смогут выяснить, как изменится экспрессия генов, ассоциируемых с гипертонией, и с какими биологическими процессами в организме это связано. На основе полученных результатов можно будет понять, как лечить стресс-чувствительную форму гипертонии.

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