В Новосибирске пенсионерка на «Мазде» сбила 44-летнюю женщину и попала в суд

Пешеход получила тяжелые травмы
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирске 67-летняя пенсионерка на «Мазде» сбила 44-летнюю женщину на улице Фадеева и попала в суд. ДТП случилось 23 октября 2021 года на улице Фадеева.
По данным ГИБДД, около 06:30 пожилая водитель на автомобиле Mazda Familia ехала в сторону улицы Мясниковой и не притормозила возле нерегулируемого пешеходного перехода. Пенсионерка сбила 44-летнюю женщину. Скорая помощь доставила потерпевшую в больницу с тяжелыми травмами. Врачи диагностировали женщине переломы шейки бедра, правой плечевой кости, травмы колена и локтя, сотрясение мозга.
- Водитель не заметила пешеходный переход. Заявила, что якобы была ослеплена фарами стоящего автобуса и не снизила скорость. Обвиняемая частично признала вину, ранее не была судима и является инвалидом третьей группы. Водитель получала штрафы за превышение скорости. Женщина отрицает, что прибавила скорость и не пыталась остановиться, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.
Дело рассматривает Калининский районный суд.
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