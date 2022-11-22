В Новосибирске пенсионерка на «Мазде» сбила 44-летнюю женщину и попала в суд

Пешеход получила тяжелые травмы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске 67-летняя пенсионерка на «Мазде» сбила 44-летнюю женщину на улице Фадеева и попала в суд. ДТП случилось 23 октября 2021 года на улице Фадеева.

По данным ГИБДД, около 06:30 пожилая водитель на автомобиле Mazda Familia ехала в сторону улицы Мясниковой и не притормозила возле нерегулируемого пешеходного перехода. Пенсионерка сбила 44-летнюю женщину. Скорая помощь доставила потерпевшую в больницу с тяжелыми травмами. Врачи диагностировали женщине переломы шейки бедра, правой плечевой кости, травмы колена и локтя, сотрясение мозга.

- Водитель не заметила пешеходный переход. Заявила, что якобы была ослеплена фарами стоящего автобуса и не снизила скорость. Обвиняемая частично признала вину, ранее не была судима и является инвалидом третьей группы. Водитель получала штрафы за превышение скорости. Женщина отрицает, что прибавила скорость и не пыталась остановиться, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.

Дело рассматривает Калининский районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber