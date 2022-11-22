Житель Новосибирской области, до смерти избивший знакомого из ревности, предстанет перед судом

Житель Новосибирской области, до смерти избивший знакомого из ревности, престанет перед судом.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Чулымского района Новосибирской области ответит в суде за смертельное избиение знакомого. Губительную ярость в 45-летнем преступнике вызвала ревность. Подробности кровавой расправы раскрыли в СК РФ по НСО.
– Следствие установило, что в сентябре 2022 года обвиняемый вместе со своей сожительницей гостил у знакомых в Новосибирске. Компания распивала спиртные напитки. Во время застолья хозяин дома стал оказывать знаки внимания гостье. Гражданский муж приревновал. Он умышленно жестоко избил по голове и туловищу 40-летнего соперника. Тот от полученных травм умер, – говорится в сообщении Следственного комитета.
Агрессор вину признал. Дело по существу в отношении него рассмотрят в суде. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение.
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