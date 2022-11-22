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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 8:09

Житель Новосибирской области, до смерти избивший знакомого из ревности, предстанет перед судом

Жертва проявил внимание к супруге агрессора
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Житель Новосибирской области, до смерти избивший знакомого из ревности, престанет перед судом.

Житель Новосибирской области, до смерти избивший знакомого из ревности, престанет перед судом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Чулымского района Новосибирской области ответит в суде за смертельное избиение знакомого. Губительную ярость в 45-летнем преступнике вызвала ревность. Подробности кровавой расправы раскрыли в СК РФ по НСО.

– Следствие установило, что в сентябре 2022 года обвиняемый вместе со своей сожительницей гостил у знакомых в Новосибирске. Компания распивала спиртные напитки. Во время застолья хозяин дома стал оказывать знаки внимания гостье. Гражданский муж приревновал. Он умышленно жестоко избил по голове и туловищу 40-летнего соперника. Тот от полученных травм умер, – говорится в сообщении Следственного комитета.

Агрессор вину признал. Дело по существу в отношении него рассмотрят в суде. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение.

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