Житель Новосибирской области, до смерти избивший знакомого из ревности, предстанет перед судом

Житель Новосибирской области, до смерти избивший знакомого из ревности, престанет перед судом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Чулымского района Новосибирской области ответит в суде за смертельное избиение знакомого. Губительную ярость в 45-летнем преступнике вызвала ревность. Подробности кровавой расправы раскрыли в СК РФ по НСО.

– Следствие установило, что в сентябре 2022 года обвиняемый вместе со своей сожительницей гостил у знакомых в Новосибирске. Компания распивала спиртные напитки. Во время застолья хозяин дома стал оказывать знаки внимания гостье. Гражданский муж приревновал. Он умышленно жестоко избил по голове и туловищу 40-летнего соперника. Тот от полученных травм умер, – говорится в сообщении Следственного комитета.

Агрессор вину признал. Дело по существу в отношении него рассмотрят в суде. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение.

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