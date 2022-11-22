Тело 58-летнего мужчины нашли под окнами 10-этажки в Новосибирске

Полиция проводит проверку Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске жители Первомайки нашли тело мужчины под окнами дома. Трагедия произошла вечером 19 ноября у дома на улице Березовая.

- Вечером 19 ноября обнаружен труп мужчины 1963 года рождения под окнами дома на улице Березовая. Сотрудники полиции проводят проверку, - прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По какой причине умер мужчина, установит следствие.

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