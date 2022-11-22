В Новосибирске столкновение кроссовера с легендарным трамваем № 13 заблокировало движение по рельсам. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Во вторник, 22 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска кроссовер «Чери Тигго» столкнулся с 13-м трамваем. Кадры с места аварии показали в соцсети очевидцы.

– Водитель автомобиля Chery Tiggo при развороте у дома Зыряновская, 121 столкнулся с трамваем 13-го маршрута, – написали в паблике «Инцидент Новосибирск».

В результате аварии никто не пострадал. При этом ДТП на полчаса заблокировало движение по рельсам.

Горожане отметили, что легендарный трамвай № 13 часто попадает в подобные аварии:

– 13-й подминает всех под себя, – написали комментаторы.

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