Космонавт Анна Кикина записала видеообращение для детей из Новосибирска

Космонавт призналась, что испытывает теплые чувства по отношению к детсадовцам. Фото: стоп-кадр из видео Анатолия Локтя

Уроженка Новосибирска Анна Кикина, которая на данный момент находится на МКС, записала видеообращение для ребят из детского сада №421 имени Сергея Ровбеля. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Ранее дошколята сделали для космонавта видеоткрытку. Ее передали Анне через представителей корпорации «Роскосмос».

Кикина подтвердила, что получила послание от детей. Для этого она перед камерой продемонстрировала фото, на котором изображена целая группа детсада.

− Теперь я тут не одна, а с вами. Вы тут вместе со мной в космосе, − отметила Анна.

Космонавт призналась, что испытывает теплые чувства по отношению к детсадовцам. Ее впечатлило, в каких красивых нарядах были дети, какими дружными они казались.

Анна Кикина пообещала – когда она будет в Новосибирске, то обязательно заглянет в садик, который кстати больше 10 лет гремел на всю страну. Сад был построен на деньги покойного олигарха-метростроителя Сергея Ровбеля. Деньги на строительство выделили его родители-пенсионеры. При этом перед этим они чуть не лишились наследства. Когда умер их сын, они отправили за деньгами в Москву юриста Евгения Скобликова, чтобы тот из банковской ячейки снял часть суммы – около полумиллиарда рублей. Только вот Скобликов поддался соблазну. Увидев горы денег, парень решил инсценировать собственное ограбление, сам же эти деньги закопал. Позже афера была раскрыта, деньги найдены, Скобликов получил срок, а пенсионеры потратили часть состояния на благотворительность: садик №421 построен в виде сказочного замка и носит имя покойного миллиардера.

Детский сад построен в виде сказочного замка. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

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