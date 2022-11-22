После проверки регоператора тариф на вывоз мусора в Новосибирской области снизят на 13,7%

В Новосибирской области снизится тариф на вывоз мусора. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Новосибирской области снизится тариф на вывоз мусора. Прокуратура НСО проверила регоператора по обращению с отходами − ООО «Экологию-Новосибирск», и признала некоторые расходы необоснованными.

Напомним, ранее появилась информация, что тарифная плата за вывоз мусора снизится на 13% с 1 декабря. В региональной прокуратуре создали специальную рабочую группу, которая занялась проверкой трат компании.

В проверке приняли участие правоохранители и контролирующие органы. Они выявили, что «Экология-Новосибирск» экономически необоснованно расходует деньги на транспортировку ТКО.

− Общая сумма необоснованных расходов составила свыше 2,1 миллиарда рублей, − сообщили в прокуратуре НСО.

В итоге было принято решение снизить тариф на вывоз мусора на 13,7%. С 1 декабря он составит чуть меньше 400 рублей за кубический метр.

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