Анатолий Локоть поручил взять уборку новосибирских дорог от снега под особый контроль. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил держать на особом контроле уборку городских дорог от снега. Такое требование градоначальник озвучил на аппаратном совещании во вторник, 22 ноября.

Мэр Новосибирска напомнил об ответственности управляющих компаний за своевременную очистку кровель от наледи и уборку территорий рядом с домами. По словам Анатолия Локтя, именно они хуже всего сработали после первого снегопада.

– Травмы, которые мы ежедневно фиксируем, случаются в основном во дворах. Управляющие компании – коммерческие организации. Тем не менее, нужно повысить ответственность исполнителей за содержание дворов и очистку козырьков зданий, – заявил мэр.

На прошлой неделе Новосибирск засыпало снегом. Дорожная техника вышла на дороги города в зимнем режиме работы. За сутки улицы убирали в среднем 305 спецмашин. В ручной очистке дорог участвовали 180 рабочих. К уборке привлекли и 17 единиц новой техники, которую приобрели для города в этом году. Также известно, что в Новосибирск до 15 декабря поступят еще 13 новых машин для уборки улиц от снега.

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