Три стадиона построят в 2023 году в Новосибирской области

В Новосибирской области достроят три стадиона в следующем году. Фото: правительство НСО.

За 2023 год в Новосибирской области планируют достроить три стадиона в Бердске, Линево и Сузуне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минспорта региона Сергея Ахапова.

Также возобновят строительство стадиона в Мошково, а в Здвинском районе начнут строить плавательный бассейн.

В планах министерства на будущий год – поставка спортивного инвентаря в специализированные школы, обустройство спортплощадок в городах региона. Там жители области будут готовиться к сдаче нормативов ГТО.

Напомним, в Новосибирске почти достроили новый ледовый дворец спорта рядом со станцией метро «Спортивная». Работы планируют закончить до конца года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber