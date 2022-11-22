Три стадиона построят в 2023 году в Новосибирской области

В Новосибирской области достроят три стадиона в следующем году. Фото: правительство НСО.
За 2023 год в Новосибирской области планируют достроить три стадиона в Бердске, Линево и Сузуне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минспорта региона Сергея Ахапова.
Также возобновят строительство стадиона в Мошково, а в Здвинском районе начнут строить плавательный бассейн.
В планах министерства на будущий год – поставка спортивного инвентаря в специализированные школы, обустройство спортплощадок в городах региона. Там жители области будут готовиться к сдаче нормативов ГТО.
Напомним, в Новосибирске почти достроили новый ледовый дворец спорта рядом со станцией метро «Спортивная». Работы планируют закончить до конца года.
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