В Новосибирске 27 человек получили травмы из-за падения на льду за два дня

В Новосибирске 27 человек получили травмы, поскользнувшись на льду.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
27 новосибирцев получили травмы, поскользнувшись на обледеневших дорогах и во дворах. Об этом во вторник, 22 ноября, в ходе аппаратного совещания с мэром города Анатолием Локтем сообщил глава департамента энергетики и ЖХК Дмитрий Перязев.
– Пик гололедных травм у нас случился на прошлой неделе. 16 ноября было зафиксировано шесть случаев, 17 ноября – 21, – рассказал Дмитрий Перязев.
Причиной стало резкое похолодание и заледенение мокрого снега. По словам мэра, управляющие компании вовремя не отреагировали на снижение температуры. При этом на текущей неделе количество травм снизилось, несмотря на приближение морозов.
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